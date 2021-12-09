В России за сутки выявили 30 209 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 7,4% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1181 летальный исход, полностью выздоровели 35 794 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Москве (2948), Санкт-Петербурге (2111) и Московской области (1616). Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 925 тысяч 806 случаев заболевания.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1181 пациент, больше всего скончавшихся в Москве — 92, в Петербурге — 54, в Московской области — 50. Всего за время пандемии в России умерли 286 004 человека, 8 млн 637 тысяч 861 были выписаны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что преобладающим штаммом коронавируса в России остаётся вариант «дельта», тогда как новый штамм «омикрон» выявлен только у нескольких россиян, вернувшихся из ЮАР, где эта мутация получила наибольшее распространение.

Между тем психиатры подтвердили, что коронавирус вызывает нарушение когнитивных способностей: переболевшему становится трудно подбирать слова, теряется концентрация, уходит способность к многозадачности и ухудшается работа памяти.