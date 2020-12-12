В России за сутки выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/90588f64-3d1c-11eb-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 28 080 случаев. Об этом 13 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 28 тысяч 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тысяч 494 (19,6%) без клинических проявлений, — сообщили в штабе.

Наименьший прирост заболевших за 24 часа зарегистрирован в Туве, Марий Эл, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах — 0,6%. Прирост в 0,7% зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Мордовии, Оренбургской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Республике Дагестан.

Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.

Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V», возможно, будет защищать от коронавируса в течение двух лет, тогда как Pfizer — около 4–5 месяцев.

В четверг, 11 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.