В России за сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировано 24 633 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет почти 6 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц за последние 24 часа выписаны 18 764 пациента. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились более 5,3 млн россиян.

Жертвами инфекции за сутки стали 719 человек. Всего к настоящему времени от COVID-19 умерли 149 138 жителей России.

Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. На долю Москвы, которая остаётся лидером по уровню заболеваемости, приходится 4007 случаев. В столице за сутки выздоровели 7665 человек и скончались 103. Минимальные показатели у Чукотского автономного округа.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что распространение коронавируса в России ускорилось. Кроме того, инфекция стала гораздо быстрее поражать лёгкие пациентов. Выраженное поражение фиксируется медиками уже на третьи-четвёртые сутки после заболевания.