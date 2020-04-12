В России за сутки выявили 2186 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/05adb5d2-7c93-11ea-8976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России было зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 15 770 случаев в 82 регионах.

Наибольший прирост заразившихся — в Москве. Там за сутки выявили 1306 новых инфицированных. Лидерами антирейтинга являются Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми и Нижегородская область.

Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, 12 апреля суточное количество заболевших в России впервые с начала эпидемии превысило 2 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении в медучреждении находятся 503 человека. Он отметил, что 52 человека помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.