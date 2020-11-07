В РФ третий день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/fd627f54-219a-11eb-9e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 774 334 заболевших.

За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 498 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5311 (25,9%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

За время пандемии в РФ зарегистрировано 1 774 334 случая заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.

Как писал NEWS.ru, количество заражений коронавирусом во всём мире к настоящему моменту достигло 50,2 млн случаев. Жертвами инфекции стали 1,25 млн человек. Чисто активных случаев заболевания составляет 13,4 млн. При этом 91,8 тысячи пациентов находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.