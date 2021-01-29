В России за сутки выявили 18,3 тысячи случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 18 359 новых случаев заражения коронавирусом. Общее их количество с начала пандемии составляет 3 850 439.
Из больниц по выздоровлении выписаны 20 040 пациентов. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 3,3 млн жителей страны.
За сутки скончались 485 заболевших. Общее число жертв COVID-19 на сегодняшний день составляет 73 182 человека,
Самые высокие показатели заболеваемости по стране по-прежнему фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Самое низкое число новых случаев заражения отмечается в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Еврейской автономной области.
По уровню заболеваемости в мире Россия находится на пятом месте. Лидируют США, где выявлено более 26 млн случаев заражения. На втором, третьем и четвёртом местах расположились Индия, Бразилия и Великобритания соответственно.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ планируют привить от коронавируса в первом квартале текущего года свыше половины взрослого населения страны. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её.