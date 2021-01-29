В России за сутки выявили 18,3 тысячи случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/e375b866-639b-11eb-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 18 359 новых случаев заражения коронавирусом. Общее их количество с начала пандемии составляет 3 850 439.

Из больниц по выздоровлении выписаны 20 040 пациентов. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 3,3 млн жителей страны.

За сутки скончались 485 заболевших. Общее число жертв COVID-19 на сегодняшний день составляет 73 182 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Самые высокие показатели заболеваемости по стране по-прежнему фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Самое низкое число новых случаев заражения отмечается в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

По уровню заболеваемости в мире Россия находится на пятом месте. Лидируют США, где выявлено более 26 млн случаев заражения. На втором, третьем и четвёртом местах расположились Индия, Бразилия и Великобритания соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ планируют привить от коронавируса в первом квартале текущего года свыше половины взрослого населения страны. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её.