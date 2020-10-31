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В России за сутки выявили 18 140 случаев заражения COVID-19

10:52, 31 октября 2020 20
Фото: Vassilis Ververidis/www.imago-images.de/Global Look Press

В течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 31 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что у 24,3% новых заразившихся недуг проходит без клинических симптомов. Как заметили в оперштабе, в общей сложности число заболевших в РФ за время пандемии выросло до 1 618 116 человек.

Кроме того, за сутки в стране из больниц по выздоровлении были выписаны 14 854 россиянина. Всего с болезнью за время пандемии справились 1 215 414 граждан России.

В оперштабе добавили, что в течение последних 24 часов от коронавируса скончались 334 жителя страны. Жертвами пандемии стали 27 990 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние сутки в Москве зарегистрировали 4952 пациента с COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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