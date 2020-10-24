В России за сутки выявили 16 521 заражённого коронавирусом

https://static.news.ru/photo/52b344fe-15cd-11eb-a329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 16 521 случай коронавируса. Всего с начала пандемии заболели 1 497 167 человек.

Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 296 пациентов. Общее число летальных исходов в стране достигло 25 821.

Количество выздоровевших увеличилось на 11 567 человек — до 1 130 818.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что коронавирусная инфекция не отпустила и до сих пор представляет серьёзную угрозу. При этом он отметил, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.