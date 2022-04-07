В России за сутки выявили 14 355 новых случаев заражения COVID

В России за сутки выявлено 14 355 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за всё время пандемии составляет около 18 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализировали 2612 человек. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 35 304 пациента. Общее количество вылечившихся на сегодняшний день составляет 17,1 млн человек.

За сутки умерли 287 человек. Всего жертвами коронавируса стали 370 889 жителей России.

Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Москве — 1004. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург (715) и Свердловская область (664). В Подмосковье заразились 445 человек.

Ранее стало известно, что в первых числах апреля резко сократилось число ПЦР-тестов, сдаваемых россиянами в условиях пандемии. Снижение составило 90% по сравнению с показателями начала февраля, когда граждане сдавали в сутки по 30 тысяч тестов. Также значительно сократилось число положительных результатов тестов — в настоящее время коронавирус выявляют лишь в 5% случаев.