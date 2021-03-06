В России за сутки выявили 10 595 новых случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/7b9161f2-7f19-11eb-9c61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики за последние 24 часа выявили на территории страны 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в воскресенье, 7 марта, рассказали представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

С начала пандемии заражение коронавирусом было диагностировано у 4 322 776 россиян.

Отмечается, что за последние сутки в России из больниц по выздоровлении выписали 11 576 пациентов, перенёсших COVID-19. За весь период распространения болезни с недугом смогли справиться 3 911 924 гражданина РФ.

Также в оперштабе подчеркнули, что в течение прошедших 24 часов в стране скончались 776 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 в России выросло до 89 094.

Как ранее передавал NEWS.ru, заболеваемость COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнётся ближе к концу мая, сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что одной из причин является тот факт, что иммунитет, который выработался у переболевших в лёгкой или бессимптомной форме, уже будет не так сильно выражен. Они могут заболеть повторно.