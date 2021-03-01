В России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/bc736ae2-7b2e-11eb-af19-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 10 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что у 10,1% новых пациентов недуг протекает без клинических проявлений. Теперь, с учётом последних данных, общее число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии выросло до 4 268 215 человек.

В течение последних 24 часов в стране из больниц по выздоровлении выписали 14 966 пациентов. В общей сложности с болезнью смогли справиться 3 838 040 россиян.

Также в оперштабе рассказали, что за прошедшие сутки умер 441 гражданин РФ с диагностированным COVID-19. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 86 896 жителей России.

Как ранее передавал NEWS.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения может сформироваться в России к августу 2021 года. Это произойдёт при условии, что вакцинация будет идти такими же темпами, что и сейчас. Подобный уровень иммунитета позволит полностью снять ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.