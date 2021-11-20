В России за сутки умерли от COVID 1252 человека

За прошедшие сутки в России зафиксировано 1252 летальных исхода от коронавируса. Показатель смертности свыше тысячи человек в сутки держится уже на протяжении месяца. За всё время пандемии жертвами инфекции стали 264 095 россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Число новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа составило 36 970. Общее количество заболевших к настоящему времени превышает 9,3 млн человек.

За время пандемии выздоровели более 8 млн россиян. Из них за последние сутки выписаны из больниц 32 504 человека. Под наблюдением медиков остаётся почти 1,9 млн человек.

В Москве прирост заразившихся за сутки составил 3438 человек, а общее число заболевших приближается к 2 млн. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 33 352 жителя мегаполиса. Из них 97 умерли в минувшие сутки.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать. Если тенденция сохранится, всплеск заболеваемости может скоро закончиться. При этом он подчеркнул, что речь о завершении пандемии не идёт, поэтому необходимо и далее соблюдать меры безопасности и прививаться.

Его коллега Анатолий Альтштейн, в свою очередь, отметил, что «дельта»-штамм является пиком патогенности коронавируса. Поэтому учёным есть смысл сосредоточиться на лечении заболеваний именно от этого штамма.