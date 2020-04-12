В России за сутки умерли 24 человека с коронавирусом

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Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 24 человека.

Большинство из них пациентов московских больниц — 14 человек. В Подмосковье скончались четыре заболевших, в Чеченской республике — два, в Костромской области, Башкирии и Ингушетии — по одному.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 15 770 случаев в 82 регионах. Наибольший прирост заразившихся — в Москве. Там за сутки выявили 1306 новых инфицированных. Лидерами антирейтинга являются Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми и Нижегородская область.