В России за сутки умерли 194 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/af98b87a-b06f-11ea-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи сообщили, что за прошедшие сутки умерли 194 человека с подтверждённым коронавирусом.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 7478 человек.

Также за последние 24 часа в РФ зафиксировано 7843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 85 регионах. Из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов. Кроме того, 10 036 человек были выписаны из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число излечившихся достигло 304 342.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, разработанной центром им. Гамалеи, должны начаться 17 июня 2020 года. Соответствующее разрешение выдал Минздрав.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За полгода вирус поразил более 8 миллионов человек, 438 тысяч заражённых умерли. Повсеместные карантинные ограничения привели к обрушению нефтяных цен, биржевых котировок и одному из крупнейших экономических кризисов за последние 100 лет.