В России за сутки скончались 83 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/700b4b44-eb5e-11ea-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 83 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 31 августа сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что на данный момент с начала пандемии в стране умерли 17 176 заразившихся.

Как рассказали в оперштабе, за последние сутки в РФ выявили 4993 новых случая заболевания. У 1360 заболевших из них недуг не имеет клинических проявлений. В общей сложности в России коронавирусом заразились 995 319 человек в 85 регионах страны.

Также в оперштабе заявили, что в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении были выписаны 2405 пациентов, успешно завершивших лечение от COVID-19. Общее число победивших недуг граждан в России достигло 809 387.

Как ранее писал NEWS.ru, оперштаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил вечером 30 августа, что за последние сутки от COVID-19 в городе умерли 12 человек. Общее число смертей достигло 4821.