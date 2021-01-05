В России за сутки скончались 506 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f3249b98-50c1-11eb-9a33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки скончались 506 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 7 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Теперь общее количество летальных исходов, зафиксированных с начала пандемии, достигло 60 457.

Как рассказали в оперативном штабе, в течение прошедших 24 часов в стране выявили 23 541 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 3 332 142 россиян.

Кроме того, за последние сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 23 729 человек. Ранее у них диагностировали заражение коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии с болезнью сумели справиться 2 709 452 гражданина РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4871 жителя столицы. Это наибольший показатель по числу заражённых за последние 24 часа среди российских регионов.