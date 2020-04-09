В России за сутки скончались 13 больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/05c80b92-7a38-11ea-a690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 инфицированных коронавирусом скончались в России за минувшие сутки. Эту информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Семь человек скончались в Москве, три — в Московской области. Два пациента с COVID-19 умерли в Санкт-Петербурге и один — в Пермском крае. За весь период с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 76 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131.