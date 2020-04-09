В России за сутки скончались 13 больных коронавирусом

13 инфицированных коронавирусом скончались в России за минувшие сутки. Эту информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Семь человек скончались в Москве, три — в Московской области. Два пациента с COVID-19 умерли в Санкт-Петербурге и один — в Пермском крае. За весь период с начала распространения инфекции в стране зафиксировано 76 летальных исходов.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131.
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