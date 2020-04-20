В России за сутки от коронавируса выздоровели 155 пациентов

По последним данным, за сутки в России от коронавируса вылечились 155 человек, таким образом общее число излечившихся достигло 3446.
Об этом
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве за сутки вылечились 75 человек, в результате количество выздоровевших в столице достигло 1838 человек.
Как писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки выявили 4268 новых пациентов. Общее число инфицированных достигло 47121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.
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