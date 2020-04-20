В России за сутки от коронавируса выздоровели 155 пациентов

https://static.news.ru/photo/eac0c8c2-82dc-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По последним данным, за сутки в России от коронавируса вылечились 155 человек, таким образом общее число излечившихся достигло 3446.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве за сутки вылечились 75 человек, в результате количество выздоровевших в столице достигло 1838 человек.

Как писал NEWS.ru, в России за минувшие сутки выявили 4268 новых пациентов. Общее число инфицированных достигло 47121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.