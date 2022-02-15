В России за сутки от коронавируса вылечились почти 138 тысяч пациентов

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились 137 881 человек, таковы данные оперштаба. Всего за день был выявлен 166 631 новый случай заражения, это почти на 14 тысяч меньше, чем днём ранее. Госпитализированы 21 833 человека, 704 скончались в результате инфекции.

По данным оперштаба, количество госпитализаций по состоянию на 15 февраля почти на 109% превышает показатель 14 февраля. При этом число выздоровевших почти на 42% больше, чем днём ранее.

В Москве за день выявили 8160 случаев заражения, были госпитализированы 1122 пациента, вылечились 29 967 человек, умерли 84. В Санкт-Петербурге за сутки заразился 7091 человек, 720 попали в больницы, 22 195 выздоровели, 73 скончались. 4262 случая заражения за минувшие 24 часа официально выявлено в Московской области, 625 человек были госпитализированы, 7247 выздоровели, 32 умерли.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский объяснил «скачки» в графике заболеваемости COVID-19. По его словам, на график может влиять особенность распространения SARS-CoV-2 в российских регионах, а также технические особенности его выявления. В разных городах и областях периоды подъёма и спада заболеваемости могут не совпадать, отсюда возникают некоторые «скачки». Показатели увеличиваются также в дни, когда люди активнее сдают тесты на коронавирус.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Так, например, люди будут страдать от поражения центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем, отметил эксперт. По его мнению, должен быть разработан новый специализированный подход к реабилитации пациентов. Человечеству предстоит дальше решать целый комплекс проблем, а также работать не покладая рук в плане восстановления утраченных функций пациентов, считает специалист.