В России за сутки от коронавируса вылечились 20 915 человек

https://static.news.ru/photo/ef24401c-429c-11eb-bff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавируса 20 915 пациентов. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 2 275 657 человек.

Кроме того, за минувшие 24 часа выявлено 28 948 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений. Впервые за две недели суточная заболеваемость по стране приблизилась к рекордной. 6 декабря было зафиксировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — это пока был единственный раз, когда за сутки число заболевших россиян превысило 29 тысяч.

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали 511 человек. Общее число летальных исходов достигло 50 858.

Как писал NEWS.ru, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выявленный в Великобритании более заразный тип COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.