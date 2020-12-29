В России за сутки от коронавируса умерли 599 человек

https://static.news.ru/photo/db38efce-4a73-11eb-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 599 человек. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 56 426 летальных исходов.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Санкт-Петербурге подтверждены 78 смертей, в Москве — 72, в Ростовской области — 27.

Также за минувшие 24 часа в России зафиксировано 26 513 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, продолжается постепенное снижение суточной заболеваемости. Выздоровели 29 235 пациентов.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова предупредила, что после новогодних праздников количество заболевших коронавирусом может вырасти.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.