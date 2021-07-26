В России за сутки от коронавируса умерли 727 человек

В России за сутки от коронавируса скончались 727 человек. Таким образом, жертвами пандемии стал 154 601 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

Суточный прирост составил 23 239 человек в 84 регионах страны. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего же с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 6 149 780 человек.

Что же касается выздоровевших, то за сутки из российских больниц выписались 16 200 пациентов. Всего же от последствий коронавируса вылечились 5 506 834 россиян.

Лидерами по числу заражений за сутки уже неизменно остаются Москва (2629), Подмосковье (2161) и Санкт-Петербург (1929). При этом в Чукотском автономном округе за сутки вообще не выявили заражений. Таким образом, самое меньшее число заболеваний за прошедшие 24 часа выявили в Ненецком автономном округе — 12 человек.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее.