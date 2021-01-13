В России за сутки от коронавируса умерли 566 человек

https://static.news.ru/photo/566c0fe2-5577-11eb-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки стали 566 человек. Общее число летальных исходов в России за всё время пандемии достигло 63 370.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие 24 часа количество заболевших возросло на 22 850 — до 3 471 053 человек. Выздоровели 28 658 пациентов, всего вылечились от COVID-19 2 854 088 жителей РФ.

Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу, а причин для серьёзного спада заболеваемости пока нет. По его словам, начавшаяся в стране вакцинация пока проводится в недостаточном масштабе.

Ранее вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что прививка от коронавируса должна стать обязательной для представителей «контактных» профессий. Тем более что в контракты многих специальностей вписана необходимость прививаться. При этом доктор Александр Мясников назвал категории людей, которым вакцинацию от коронавируса пока делать необязательно.