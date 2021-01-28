В России за сутки от коронавируса умерли 534 человека

https://static.news.ru/photo/cf4b8fc2-6211-11eb-9b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки в России стали 534 человека. Общее число летальных исходов увеличилось до 72 185.

Также российские врачи за минувшие 24 часа выявили 19 238 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 3 813 048 инфицированных. Число выздоровевших увеличилось на 26 204 человек — до 3 255 462.

Среди регионов лидером по суточному приросту заболевших остаётся Москва — в столице зафиксировано 2799 случаев. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где коронавирусом заболели 2284 человека. Замыкает тройку Московская область с приростом 1044 заразившихся.

Как писал NEWS.ru, эксперты-вирусологи считают, что повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время всё ещё возможно. Однако, по их мнению, это будут только короткие всплески.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году люди смогут полностью отказаться от масок. По её словам, такая надежда действительно есть.