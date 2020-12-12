В России за сутки от коронавируса умерли 450 человек

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Жертвами коронавируса за прошедшие сутки в России стали 450 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 47 391.

Вылечились за минувшие 24 часа 18 562 человека. В общей сложности, с начала пандемии зафиксировано 2 124 797 случаев выздоровления пациентов с коронавирусом при 2 681 256 заболевших. За прошедшие 24 часа заразилось 27 328 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, в каких регионах России складывается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом с точки зрения распространения инфекции. Он отметил, что для классификации регионов используется составленная на основе статистики карта, на которой регионы раскрашены в зелёный, жёлтый и красный цвета сообразно уровню коронавирусной угрозы