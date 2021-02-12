В России за сутки от коронавируса умерли 430 человек

https://static.news.ru/photo/a18f1c64-6e98-11eb-812c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 430 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 80 126 летальных исходов.

По данным на утро 14 февраля, за минувшие сутки выявлено 14 185 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 071 883. Выздоровел 3 593 101 пациент, болезнь унесла жизни 80 126 человек.

Среди регионов лидером по суточному приросту остаётся Москва — в столице заболели 1559 человек. В Санкт-Петербурге сообщается о 1099 заразившихся, в Московской области выявлено 828 случаев.

Как писал NEWS.ru, главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский заявил, что весной 2021 года нового пика заболеваемости COVID-19 в России может и не последовать. По его словам, позитивно влияет на ситуацию постепенное расширение вакцинации и то, что коронавирус в стране успешно учатся лечить.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов подчеркнул, что россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, к этому вынуждает то, что так называемый коллективный иммунитет в обществе пока не сформирован и в России «только началась программа вакцинопрофилактики».