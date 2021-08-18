В России за сутки от коронавируса умер 791 человек

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончался 791 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 173 700 жителей страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа выявлено 21 058 новых случаев заражения коронавирусом. Число россиян, заразившихся за всё время пандемии, превышает 6,6 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 24 017 пациентов. Общее количество вылечившихся от COVID-19 приближается к 6 млн.

В Москве за сутки зафиксировано 2142 случая заражения. Выздоровели 2805 москвичей, 54 жителя столицы скончались.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье. Там за сутки прирост заражений составил 1563 и 949 случаев соответственно.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса, хотя существует несколько вакцин. По его словам, разработка лекарства началась не сразу, поскольку предполагалось, что COVID-19 — сезонная инфекция.