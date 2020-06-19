В России за сутки от коронавируса умер 181 человек

https://static.news.ru/photo/2ec8fe38-b201-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксирован 181 летальный исход от заболеваний, связанных с коронавирусом. Всего с начала пандемии число жертв COVID-19 составляет 7841.

За последние 24 часа выявлено 7,9 тысячи новых случаев заражения. На сегодняшний день общее количество заболевших составляет 569 тысяч человек.

С начала пандемии выздоровели 324,4 тысячи пациентов. Из них 10,4 тысячи — за последние сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает третье место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США, где количество заражённых превышает 2 млн человек, и Бразилия (более 970 тысяч заболевших). Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы более чем в 200 странах. За последние сутки жертвами инфекции в мире стали 4,3 тысячи человек, а всего с начала пандемии умерли более 453 тысяч заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сделали свыше 16,3 млн тестов на выявление заболевания. Под наблюдением специалистов в настоящее время остаются 310 тысяч человек из-за подозрения на заражение.