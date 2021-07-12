В России за сутки от COVID умерли 789 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 789 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 191 165 россиян. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа выявлен 18 341 новый случай заражения. К настоящему времени общее их количество превысило 7,1 млн.

Из больниц по выздоровлении выписан 17 121 пациент. За время пандемии российские врачи вылечили от коронавируса более 6,3 млн человек. На сегодняшний день под наблюдением медиков остаются свыше 1,1 млн жителей страны.

В Москве от коронавируса за сутки умерли 48 человек. В столице выявлено 1566 новых случаев заражения, выздоровели 1443 жителя мегаполиса. Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране и в то же время входит в число регионов с наименьшими темпами прироста за сутки.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что волны коронавируса идут с регулярностью примерно раз в семь месяцев. По его словам, связано это с тем, что через данный промежуток времени у переболевших уже ослабевает иммунитет и они снова заражаются.