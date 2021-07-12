В России за сутки от COVID умерли 789 человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 789 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 191 165 россиян. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
За 24 часа выявлен 18 341 новый случай заражения. К настоящему времени общее их количество превысило 7,1 млн.
Из больниц по выздоровлении выписан 17 121 пациент. За время пандемии российские врачи
В Москве от коронавируса за сутки умерли 48 человек. В столице выявлено 1566 новых случаев заражения, выздоровели 1443 жителя мегаполиса. Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране и в то же время входит в число регионов с наименьшими темпами прироста за сутки.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что волны коронавируса идут с регулярностью примерно раз в семь месяцев. По его словам, связано это с тем, что через данный промежуток времени у переболевших уже ослабевает иммунитет и они снова заражаются.