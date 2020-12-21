В России за сутки от COVID-19 умерли 511 человек

https://static.news.ru/photo/1501c2f4-429e-11eb-b75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России скончались 511 человек, заболевших коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 50,8 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 28,9 тысячи новых случаев заражения. Всего в стране заболели более 2,8 млн человек.

Из больниц выписаны 20,9 тысячи пациентов. Общее число выздоровевших составляет более 2,2 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, РФ продолжает оставаться на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где количество случаев заражения превышает 17,6 млн. На втором месте — Индия (10 млн), третье занимает Бразилия (7,2 млн).

Всего в мире за время пандемии заболели 76,3 млн человек. Из них умерли 1,6 млн и выздоровели более 43 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович усомнилась в скором исчезновении коронавируса. По её мнению, в 2021 году этого не произойдёт. При этом она добавила, что пандемия может быть остановлена в следующем году при условии вакцинации большей доли населения планеты.