В России за сутки от COVID-19 умерли 511 человек

За минувшие сутки в России скончались 511 человек, заболевших коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 50,8 тысячи человек.
За 24 часа выявлено 28,9 тысячи новых случаев заражения. Всего в стране заболели более 2,8 млн человек.
Из больниц выписаны 20,9 тысячи пациентов. Общее число выздоровевших составляет более 2,2 млн,
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, РФ продолжает оставаться на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где количество случаев заражения превышает 17,6 млн. На втором месте — Индия (10 млн), третье занимает Бразилия (7,2 млн).
Всего в мире за время пандемии заболели 76,3 млн человек. Из них умерли 1,6 млн и выздоровели более 43 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович усомнилась в скором исчезновении коронавируса. По её мнению, в 2021 году этого не произойдёт. При этом она добавила, что пандемия может быть остановлена в следующем году при условии вакцинации большей доли населения планеты.