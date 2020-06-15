В России за сутки обнаружено 8248 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/a101387e-afa6-11ea-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За последние сутки российские медики выявили 8 248 заболевших коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них у 2 950 человек вирус протекают бессимптомно. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в стране было обнаружено 545 458 заражённых COVID-19. Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208680 (+1416 за последние сутки) заболевших. Наименьшее количество обнаруженных случаев коронавируса в России в Ненецком автономном округе (89).

Также за сутки в России зафиксировано 193 летальных случая. Таким образом число смертей от коронавируса достигло 7 284 человек.

По данным на 15 июня, врачи диагностировали вирус у 8 003 021 человека на планете. Первое место в антирейтинге занимают США. Там число инфицированных превышает 2,1 млн человек. Второе место у Бразилии, здесь положительным тест на коронавирус оказался у 888,2 тысячи человек. Россия занимает третью строчку с 545458 случаями заражения. В первую десятку также вошли Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Ранее NEWS.ru писал, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.