В России за сутки коронавирусом заболели 12 604 человека

https://static.news.ru/photo/95626fd8-74e5-11eb-a43a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным на утро 22 февраля, за минувшие сутки в России выявлено 12 604 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 943 человека, — говорится в сообщении.

Среди регионов наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве — 1723. Второе место занимает Санкт-Петербург, где число заболевших не достигло тысячи — там сообщается о 957 инфицированных. Замыкает тройку в этом списке Московская область, где выявлено 728 случаев.

По наименьшему темпу прироста заболевших за сутки лидирует Тува, где показатель составил 0,03%. В Магаданской области он зафиксирован на уровне 0,07%, на Алтае — 0,09%.

В общей сложности за всё время пандемии в стране коронавирусом заболели 4 177 330 человек. Выздоровели 3 726 388 пациентов, болезнь унесла жизни 83 630 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 341 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592 тысячи 507 человек, — отмечает портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зафиксировано 111,3 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 2,4 млн человек, выздоровели за всё время 62,8 млн заболевших.