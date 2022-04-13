В России за сутки коронавирусом заболели 11 754 человека

В России за минувшие сутки коронавирусом заболели 11 754 человека, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID. Число госпитализаций за сутки увеличилось на 3297 человек.

Всего за время пандемии в России зафиксировано 18 030 579 случаев заражения вирусом в 85 регионах. Из них 372 512 летальных исходов, а за 13 апреля скончались от инфекции 267 пациентов. Накануне коронавирус унёс жизнь 281 человека.

При этом госпитализированы 3297 человек, что на 22% меньше, чем за предыдущие сутки, когда в больницы попали 4233 россиянина.

Лидерами антирейтинга заболеваемости коронавирусом в России за сутки стали Москва (933), Свердловская область (629) и Санкт-Петербург (587).

Ранее стало известно о том, что с начала апреля россияне стали реже сдавать ПЦР-тесты — их число уменьшилось на 90% по сравнению с рекордными показателями в начале февраля, когда за сутки сдавалось по 30 тысяч тестов. Вместе с тем сократилось число положительных результатов — коронавирус выявляют лишь в 5% случаев.

Тем не менее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков допустил новую волну коронавируса в России осенью. Однако по его словам, она вряд ли будет мощной, так как у вируса не будет шансов распространиться, поскольку многие люди уезжают из крупных агломераций, учащиеся уходят на каникулы, в городах уменьшается плотность населения.