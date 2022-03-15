В России за сутки госпитализировали 7273 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализированы 7273 человека с коронавирусом. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущих суток, когда в больницы попали 2712 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 118 372 пациента. Общее количество выздоровевших в России за всё время пандемии составляет более 15,7 млн человек.

Суточный прирост заболеваемости составил 36 678 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в России заболели свыше 17,4 млн человек.

Скончались от коронавируса за прошедшие сутки 558 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 361 902.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Свердловской области — 1878. Суточный прирост заболеваемости свыше одной тысячи случаев зафиксирован в Санкт-Петербурге, Самарской, Ростовской, Иркутской и Саратовской областях, а также в Башкирии и Пермском крае. В Москве этот показатель составил 999 случаев, в Подмосковье — 650.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 41,4%. Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил, что говорить о завершении пандемии рано. По его мнению, вирус никуда не исчез, а иммунитет у населения к нему вскоре может начать снижаться.