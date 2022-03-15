В России за сутки госпитализировали 7273 человека с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализированы 7273 человека с коронавирусом. Это более чем вдвое превышает показатель предыдущих суток, когда в больницы попали 2712 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Из больниц по выздоровлении выписаны 118 372 пациента. Общее количество выздоровевших в России за всё время пандемии составляет более 15,7 млн человек.
Суточный прирост заболеваемости составил 36 678 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в России
Скончались от коронавируса за прошедшие сутки 558 человек. Общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 361 902.
Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Свердловской области — 1878. Суточный прирост заболеваемости свыше одной тысячи случаев зафиксирован в Санкт-Петербурге, Самарской, Ростовской, Иркутской и Саратовской областях, а также в Башкирии и Пермском крае. В Москве этот показатель составил 999 случаев, в Подмосковье — 650.
За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 41,4%. Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил, что говорить о завершении пандемии рано. По его мнению, вирус никуда не исчез, а иммунитет у населения к нему вскоре может начать снижаться.