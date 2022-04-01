В России за сутки госпитализировали 3754 человека с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализированы 3754 человека с коронавирусом. При этом из больниц по выздоровлению выписаны 45 998 пациентов. За всё время пандемии российские врачи вылечили от COVID-19 более 16,8 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За 24 часа выявлено 19 164 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели в общей сложности свыше 17,8 млн человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 342 жителя России. Всего к настоящему моменту зафиксировано 369 064 летальных исхода.

Наибольшее число выявленных за сутки случаев заражения приходится на долю Москвы — 1038. Второе место занимает Санкт-Петербург (958), третье — Ростовская область (885). Столица также лидирует по числу госпитализированных — 200 человек. По количеству выздоровевших за сутки н первом месте находится Свердловская область — 5210 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время будет зарегистрирована назальная вакцина от коронавируса. По его словам, безопасность и эффективность препарата уже подтверждена, после регистрации он будет добавлен в методические рекомендации по вакцинации.