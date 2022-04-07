В России за сутки госпитализировали 3627 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализированы 3627 человек, заразившихся коронавирусом, что на 38,9% выше показателя за 7 апреля. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 66 регионах страны, в 18 их количество снизилось, сообщается на сайте федерального операштаба.

Из больниц по выздоровлению за 24 часа выписаны 37 684 пациента. Всего за время пандемии российские медики вылечили от COVID-19 более 17,1 млн человек.

За прошедшие сутки в стране выявлены 14 311 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся россиян приближается к 18 млн.

Жертвами инфекции за сутки стали 280 человек. Всего от коронавируса в России умерли 371 169 человек.

По числу выявленных случаев заражения тройку лидеров составляют Москва (855), Санкт-Петербург (743) и Свердловская область (681). При этом на долю Свердловской области приходится самое большое число выздоровевших за сутки — 5984. В Москве из больниц выписались 812 человек, в Петербурге — 1873.

Ранее сообщалось, что в России начнутся испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Проводить их будет Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге. По словам специалистов, на вкус препарат будет напоминать йогурт, а его производство можно будет организовать на любом молочном заводе при внесении некоторых технологических изменений.