В России за сутки 90 военнослужащих излечились от коронавируса

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Более пяти тысяч российских военных вылечились от коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 90 человек. Об этом сообщили в Минобороны страны.

За прошедшие сутки в Вооружённых Силах РФ после прохождения лечения выздоровели 90 военнослужащих. Общая численность выздоровевших <...> увеличилась до 5148 человек, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, 261 военный снят с наблюдения медиков по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования. Общая численность снятых с медконтроля увеличилась до 14 840 человек.

Вместе с тем в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1558 военных с положительными результатами тестирования на коронавирус. Число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 273 человека. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооружённых сил РФ — 258 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что количество выписанных пациентов с коронавирусом в России за прошедшие сутки составило 9767 человек. Таким образом, к 16 июня общее число выздоровевших достигло 294 306 человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 89. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).