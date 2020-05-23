В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 139 человек. За весь период пандемии зафиксировано 3388 летальных случаев.
Выздоровели за всё время 107 936 пациентов. Всего в стране выявлено 335882 случая COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что российские медики продолжают наблюдать за состоянием 276 тысяч жителей страны из-за подозрения на инфицирование коронавирусом нового типа.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019-го. По последним данным, в мире заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.
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