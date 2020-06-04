В России за последние сутки 8666 человек вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/42a0441e-a637-11ea-918a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние сутки выздоровели 8666 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Всего в стране число исцелившихся увеличилось до 204 623.

Зафиксировали 8831 случай заболевания за сутки в РФ. Общее число зарегистрированных пациентов — 441 108, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражённых выявлено за сутки в Москве (1998) и Московской области (736). В десятку антирейтинга также вошли Нижегородская (357), Свердловская (347), Ростовская (239), Смоленская (178) области, а также Красноярский край (127), Ханты-Мансийский АО (127), Иркутская (124) и Архангельская (120) области.

Также медики сообщили о 169 летальных случаях за последние 24 часа. Количество жертв инфекции достигло 5384 человек.

Количество заболевших COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч пациентов скончались. Более 2,8 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии побит очередной рекорд по количеству умерших за сутки пациентов с коронавирусом. Там скончались 1349 человек. Число выявленных за 24 часа случаев заражения превысило 28,6 тысячи. Страна занимает по числу заражённых второе место после США и четвёртое — по уровню смертности от COVID-19.