В России за пациентами с хроническими заболеваниями начали следить удаленно В России стартовал эксперимент по дистанционному наблюдению людей с хроническими заболеваниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

23 декабря в России стартовал пилотный проект «Персональные медицинские помощники», который позволит пациентам с хроническими заболеваниями наблюдаться у врачей в дистанционном режиме, сообщает «Парламентская газета». Принять участие в эксперименте смогут жители Новосибирской, Самарской, Рязанской, Тюменской, Магаданской областей, а также республики Татарстан, страдающие от гипертонии или диабета. Срок действия проекта составляет два года.

Как пишут авторы публикации, участникам эксперимента предоставят фитнес-браслеты, умные часы, глюкометры и других гаджеты, используемые для измерения уровня сахара в крови, артериального давления и пульса. Эти устройства будут розданы бесплатно. Данные с них будут перенаправляться в медицинские системы в автоматическом режиме. Кроме этого, пациенты смогут сами отправлять результаты замеров в лечебные заведения. Один из важных критериев отбора участников — наличие смартфона.

По мнению заслуженного врача России, сенатора Владимира Круглого, проект «Персональные медицинские помощники» поможет снизить риски обострения хронических заболеваний, поскольку пациенты будут постоянно держать контакт с врачом.

Людям с гипертонией необходимо постоянно подбирать дозу препаратов короткого или длительного действия. <...> То же самое происходит у пациентов с сахарным диабетом. <...> Справиться с этой задачей самостоятельно пациентам бывает сложно. Не всегда получается быстро попасть к врачу, особенно людям, живущим в отдаленных местах. Дистанционный мониторинг может вывести диспансерное наблюдение на совершенно другой уровень, — сказал Круглый.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что корица является самой полезной для диабетиков специей, так как помогает организму снизить уровень сахара в крови, активируя транспортировку глюкозы в клетки. Она пояснила, что при диабете II типа, когда организм вырабатывает инсулин, клетки могут не принимать его, тогда как корица способствует «открытию» клетки. Помимо того, эксперт рассказала, что запах корицы обманывает организм и дает ему ложное ощущение насыщения.