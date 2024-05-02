В России за месяц заблокировали более тысячи фишинговых сайтов В России за апрель заблокировали 1028 фишинговых сайтов и отразили семь DDoS-атак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в апреле текущего года заблокировали более тысячи фишинговых ресурсов, сообщили в подведомственной Роскомнадзору организации. Кроме того, удалось отразить семь DDoS-атак, направленных против систем защищаемых субъектов.

В апреле 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили семь DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов, выявили и устранили 574 нарушения маршрутизации трафика, заблокировали 1028 фишинговых ресурсов, — сказано в сообщении.

Специалисты центра также направили 79 информационных бюллетеней операторам связи. В них говорится об уязвимостях в программном обеспечении и рекомендациях по их устранению.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал интернет-провайдерам ограничить сбор информации иностранным ботам с российских ресурсов. Речь идет в том числе о таких инструментах, как Googlebot, GPTBot, Apple Bot. Это, по предположению ведомства, исключит сбор данных о критических уязвимостях российских ресурсов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор и Минюст РФ для запрета TikTok на территории страны. Парламентарий заявил, что причина заключается в позиции компании по вопросу проведения Россией специальной военной операции.