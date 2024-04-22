В России за фейки заблокировали четыре сайта Роскомнадзор заблокировал сайты The Moscow Post и «Русский криминал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал», «Компромат-Групп» и «Полит.ру», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По информации агентства, доступ к этим ресурсам ограничили за публикацию фейков.

За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о блокировке Роскомнадзором доступа к сайту международной организации «Репортеры без границ». Военный корреспондент Александр Коц, комментируя решение ведомства, заявил, что эту компанию финансируют американские спецслужбы, поэтому его удивило, что ресурс закрыли только сейчас.

Роскомнадзор недавно также сообщил, что иностранные провайдеры хостинга получили письма с уведомлением о блокировке их ресурсов на территории России. Ведомство также потребовало предоставить данные о том, как ими выполняются требования, предусмотренные законом «о приземлении». Отмечается, что на зарубежных провайдеров наложили ряд ограничений.

