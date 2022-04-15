В России за два месяца резко сократился размер ипотеки на вторичное жильё
«Известия»: в России за два месяца резко сократился размер ипотеки на вторичное жильё
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:57, 17 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Средний размер ипотечного кредита на вторичное жильё в апреле сократился по сравнению с февралем на 23,7%, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что люди стали покупать квартиры в рамках увеличения жилплощади, когда покупка квартиры частично обеспечена средствами от продажи предыдущего жилья. Спрос на вторичную недвижимость, по мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, начнёт восстанавливаться, когда собственники будут снижать стоимость объектов ещё заметнее.
Скидки на уровне 7–20% сейчас могут сделать покупку вторичного жилья выгодной за счёт возможности в будущем рефинансировать или досрочно погасить кредит, — поделился Хусаинов.
Специалисты уверены, что с понижением ключевой ставки кредиты станут более доступными и рынок недвижимости вернётся на прежний уровень.
В России риелторы ранее предложили продавать вторичное жильё с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. По мнению специалистов, для банка ничего не поменяется, так как платежи будут вноситься по тем же условиям. Эксперты отмечают, что сохранение условий при перезаключении договора обеспечит доступность вторичного жилья и поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства.