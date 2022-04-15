В России за два месяца резко сократился размер ипотеки на вторичное жильё

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала «Люди Байкала» по решению Генеральной прокуратуры России. В самом издании отметили, что представители Генпрокуратуры не указали, какой контент журнала вызвал претензии. Журналисты в Telegram-канале подчеркнули, что продолжат работу.

Сайт журнала заблокирован по решению Генпрокуратуры на основании ст. 15.3 ФЗ № 149 о распространении недостоверной информации. Решение было вынесено 15 апреля. Сайт заблокирован на следующий день без предупреждения. К...