В России за день резко возросло количество миллионеров

https://static.news.ru/photo/a0d2b798-4c4e-11eb-b91e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в результате розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото» появился 581 миллионер. Это стало рекордом государственных лотерей.

В общей сложности разыгрывалось 2,2 млрд рублей, из которых 1 млрд пришёлся на крупные призы.

Таким образом, в праздничном тираже была разыграна одна тысяча призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер, — рассказали РИА новости в «Столото».

Оставшиеся 419 призов по 1 млн разделили между собой 593 участника лотереи. На долю каждого пришлось более чем по 700 тысяч рублей. Джекпот в размере 1 млрд рублей разыгран не был.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Франции выиграл в международной лотерее EuroMillions рекордную для Европы сумму — €200 млн. Он угадал все пять из 50 чисел — 6, 9, 13, 24 и 41. Ему также удалось попасть в два «счастливых звёздных номера» — 3 и 12. На выигранные деньги он может купить два самолета Airbus A320, более четырёх тысяч золотых слитков или 2430 ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире. До этого максимальный выигрыш в истории EuroMillions составлял €190 млн.