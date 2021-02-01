В России «Яндекс» и Google обяжут размещать на сайтах социальную рекламу

https://static.news.ru/photo/832d25d6-6484-11eb-a5e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яндекс», Google, Rambler и Mail.ru Group будут обязаны отдавать до 5% площадей на своих сайтах под социальную рекламу. Это следует из законопроекта, разработанного в Госдуме.

О разработке законопроекта сообщил глава Института развития интернета (ИРИ) Антон Ключкин. По данным издания «Коммерсант», именно эта некоммерческая организация, созданная при поддержке правительства, станет единым оператором социальной рекламы в Интернете.

В сентябре 2020 года ИРИ подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, «Яндексом» и Rambler. При этом механизм размещения рекламы на данный момент ещё обсуждается. Законопроектом предлагается рекламировать соцпроекты на сайтах, аудитория которых превышает 100 тысяч посетителей в сутки.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, на онлайн-СМИ закон распространяться не будет. Планируется, что законопроект будет внесён в нижнюю палату парламента весной 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в Сети. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.