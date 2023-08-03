В России взломали социальные сети нескольких банков Хакеры взломали социальные сети банка «Уралсиб» и еще нескольких российских банков

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Социальные сети банка «Уралсиб» взломали минувшей ночью, сообщает Telegram-канал организации. Мошенники опубликовали в аккаунте банка сообщение с просьбой пройти по ссылке и оставить данные своей карты. «Уралсиб» посоветовал жертвам мошенничества заблокировать свои счета. По данным «Интерфакса», в России взломали соцсети еще нескольких банков.

Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать, — говорится в сообщении банка.

Ранее стало известно, что мошенники стали массово создавать поддельные фотографии банковских карт россиян с целью обмануть и украсть их средства. Изображения генерируются через чат-боты в Telegram, после чего распространяются со взломанных аккаунтов.

Аферисты взламывают аккаунт пользователя Telegram, узнают его имя и генерируют через чат-бот поддельный снимок карты с необходимым именем и номером карты мошенников. После этого он рассылается родным и близким жертвы взлома, и те переводят средства. При использовании такой схемы мошенники выигрывают время, поскольку обманутые пользователи Сети сначала жалуются в банк, карта которого изображена на снимке.