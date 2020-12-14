В России выздоровело от коронавируса более 24 тысяч человек

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За последние сутки в России от коронавируса излечились 24 813 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 2 149 610 пациентов. Такие данные на утро 15 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Также было выявлено 26 689 новых случаев инфицирования в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Впервые за последние шесть дней число заболевших за сутки составило менее 27 тысяч. Таким образом, продолжается снижение суточного показателя заболеваемости. Для сравнения, накануне был зафиксирован прирост заразившихся за 24 часа в 27 328 человек.

Скончались 47 968 заболевших COVID-19, из их 577 - за минувшие сутки.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. Лидируют США, где зафиксировано свыше 16,5 млн случаев заражения. На втором месте Индия (9,9 млн), третье занимает Бразилия (6,9 млн).

Всего в мире с начала пандемии заболели 72,8 млн человек. Из них выздоровели 41,2 млн и 1,6 млн умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунолог Михаил Костинов не исключил возможности всплеска заболеваемости коронавирусом в России из-за неосторожного поведения некоторых людей на новогодних корпоративах. По словам эксперта, резкое увеличение числа заразившихся может произойти к середине января, учитывая, что корпоративы проводятся в основном в последние дни уходящего года.