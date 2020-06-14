В России за сутки выздоровели 4489 человек после лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/202af130-aedf-11ea-a4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились 4489 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 284 539 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве по выздоровлении выписаны 1549 человек, 849 пациентов вылечились в Подмосковье и 130 — в Ханты-Мансийском автономном округе.

За последние 24 часа в стране выявлено 8246 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заражений с начала пандемии превышает 537 тысяч.

Количество летальных исходов возросло на 143. Всего жертвами инфекции стал 7091 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1549 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, общее число выздоровевших в столице превысило 123 тысячи человек.