В России выявлено свыше 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 26 826, до 17 664 621. Число госпитализированных из-за COVID-19 увеличилось на 5109, что на 35% меньше, чем днём ранее, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По числу выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 лидируют Санкт-Петербург и Свердловская область — 1431 и 1343 соответственно, а также Москва (1306). В этих субъектах умерло 21, 11 и 28 граждан соответственно.

За минувший день от коронавируса в стране скончались 429 заболевших. Общее число жертв пандемии в стране составляет 365 802.

Накануне в России за сутки были госпитализированы 7584 пациента с коронавирусом. Это почти в четыре раза выше показателей за 21 марта, когда в больницы попали 2187 человек.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ещё слишком рано, чтобы говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день.