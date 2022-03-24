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В России выявлено свыше 25 тысяч новых случаев COVID-19

11:24, 24 марта 2022
В России выявлено свыше 25 тысяч новых случаев COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России зафиксировано 25 387 новых заражённых коронавирусом, из них 4540 человек были госпитализированы, что на 11,14% меньше, чем днём ранее. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

По состоянию на 24 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4540 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,14%,говорится в сообщении.

Лидерами по числу заражённых по-прежнему остаются Москва (1163 человек), Санкт-Петербург (1279) и Свердловская область (1254). Меньше всего заболевших в республике Тыва (5), Ненецком автономном округе (10) и Чечне (15).

Также за минувшие сутки в стране выздоровели свыше 66 тысяч человек, скончались от вируса 418. Общее число заболевших с начала пандемии составило более 17 млн человек, выздоровевших - более 16 млн, погибших - 366 220. 

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным.

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